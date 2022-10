__ Jane, una leggendaria pistolera del Far West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Jane, una leggendaria pistolera del Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALAMITY

Significato/Curiosita : __ jane, una leggendaria pistolera del far west

Stato un pistolero statunitense. al pari di buffalo bill e calamity jane, è stato un personaggio realmente esistito del far west: fu reso leggendario dalla...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1953, vedi non sparare, baciami!. calamity jane, pseudonimo di martha jane canary-burke (princeton, 1º maggio 1852... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con jane; leggendaria; pistolera; west; Romanzo di jane Austen; Si balla durante il Carnevale di Rio de jane iro; Con il pregiudizio in un romanzo di jane Austen; jane , narratrice inglese; Il barbaro con la leggendaria Spada di Marte; leggendaria pistola; Una leggendaria isola; Fortezza leggendaria simbolo di Granada; Il west patria dei pistoleros; Echeggiano nei west ern; È opposto... a west ; Sono rosse in uno storico west ern di John Ford; Cerca nelle Definizioni