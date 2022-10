Isola minore rispetto a Trinidad - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola minore rispetto a Trinidad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOBAGO

Significato/Curiosita : Isola minore rispetto a trinidad

Isole di trinidad e tobago furono scoperte da cristoforo colombo nel suo terzo viaggio. colombo diede il nome spagnolo "trinidad" all'isola più grande...

666667; -61.516667 trinidad e tobago, ufficialmente repubblica di trinidad e tobago (in inglese republic of trinidad and tobago), è uno stato insulare dell'america... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con isola; minore; rispetto; trinidad; isola portoghese rinomata per un vino; Località isola ta; L isola del Colosso; L isola con Marciana; Profeta biblico minore ; Il minore dei fratelli Kennedy; Può precedere l adozione di un minore ; È minore in centro; Al di qua del Po rispetto a Roma; Piano che rispetto al terreno forma un angolo; In fisica, è il movimento di un corpo rispetto a un sistema di riferimento; Degni di rispetto ; trinidad e , nei Caraibi; of Spain, capitale di trinidad e Tobago; I confini di trinidad ; E' unita a trinidad ; Cerca nelle Definizioni