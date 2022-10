Irrequieto come un cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Irrequieto come un cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCALPITANTE

Significato/Curiosita : Irrequieto come un cavallo

"cavallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). il cavallo domestico (equus ferus caballus linnaeus, 1758) è un mammifero...

Sepolcri (1807) di foscolo «[...] e un incalzar di cavalli accorrenti / scalpitanti su gli elmi a' moribondi, / e pianto, ed inni, e delle parche il canto»... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con irrequieto; come; cavallo; Ragazzino alquanto irrequieto ; Ragazzino impertinente ed irrequieto ; Non riesce a trovarla l irrequieto ; Si dice di un irrequieto : ha l __ vivo addosso; Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; Un gruppo musicale come quello de Il Volo; È come dire piena; Un biscotto come le paste di meliga; Breve corsa per scaldare il cavallo ; Tornado è il suo cavallo ; Un cavallo ... come il narvalo; Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo ; Cerca nelle Definizioni