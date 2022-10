Inizio di anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio di anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AN

Significato/Curiosita : Inizio di anno

Falò di inizio anno sono una tradizione popolare dell'italia nord-orientale e dell’emilia occidentale consistente nel bruciare delle grandi cataste di legno...

an – codice vettore iata di ansett (australia) an – codice fips 10-4 di andorra an – codice iso 639-2 della lingua aragonese an – codice iso 3166-1 delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con inizio; anno; Abbondare all inizio ; inizio di via; Il giorno in cui hanno sempre inizio i buoni propositi; Così ha inizio l episodio; Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare; Banchetto di fine anno ; Ne fanno parte Shiva, Brahma e Vishnu; Lo sono due uomini nati nello stesso anno ; Cerca nelle Definizioni