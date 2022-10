Idee che non possono essere attuate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idee che non possono essere attuate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UTOPIE

Significato/Curiosita : Idee che non possono essere attuate

Giocatore non può essere obbligato a partecipare; separata: entro limiti di spazio e di tempo; incerta: lo svolgimento e il risultato non possono essere decisi...

Costituente essenziale del concetto di utopia, molte utopie presentano un carattere universalista; esistono, però, anche utopie di natura settaria o comunque non... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con idee; possono; essere; attuate; In senso figurato, luogo dove nascono idee ; IL Ridere senza idee ; Contrasti di idee ; idee da romanziere; possono essere di cereali, caffè, di riso..; possono essere truccate con il mascara; possono essere di calcio o di poker; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; L essere in corso di validità; Possono essere di cereali, caffè, di riso..; Possono essere truccate con il mascara; Può essere anche catalitica; Cerca nelle Definizioni