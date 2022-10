Grande albero longevo con semi protetti da brattea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande albero longevo con semi protetti da brattea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIGLIO

Significato/Curiosita : Grande albero longevo con semi protetti da brattea

Delle montagne dell'emisfero boreale. l'abete bianco è un albero maestoso, slanciato e longevo, e data anche la sua notevole altezza (in media 30 metri...

) noto col nome di tiglio selvatico tilia platyphyllos scop. (= tilia grandifolia ehrh.) noto col nome di tiglio nostrale o tiglio nostrano. tilia × europaea... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

