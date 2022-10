Si getta in acqua per ormeggiarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta in acqua per ormeggiarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Affinché l'ancora funzioni. esistono due principali tipi di ancore e conseguentemente di ancoraggi: ancora provvisoria e ancora permanente. un'ancora provvisoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

