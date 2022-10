Firmano un accordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firmano un accordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTRAENTI

Significato/Curiosita : Firmano un accordo

Google firmano un accordo grazie al quale l'app youtube diventa disponibile su sky q. youtube kids: il 10 aprile 2020, sky e google firmano un accordo grazie...

Un contraente generale o appaltatore generale (in inglese general contractor) indica un ente o altro soggetto che abbia un contratto con altre organizzazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

