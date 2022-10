Finiscono in ando o endo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finiscono in ando o endo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GERUNDI

Significato/Curiosita : Finiscono in ando o endo

Il gerundio è un modo indefinito (o forma nominale del verbo) della lingua italiana utilizzato per indicare un processo considerato nei suoi riferimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con finiscono; ando; endo; Così finiscono i nomi di certe località lombarde; finiscono qui; Così gli inglesi definiscono cio che non è in; Vi finiscono i polli da arrostire; Li usano i bimbi che stanno imparando a camminare; Si pratica inalando ; Cantano Fernando ; Il giovane che ama Fiordiligi nell Orlando furioso; Comprendo no l Uganda; La si fa non dormendo ; Prefisso come endo ; Si scendo no e si salgono;