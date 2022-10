L essere in corso di validità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L essere in corso di validità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIGERE

Significato/Curiosita : L essere in corso di validita

Che il concetto di essere ha avuto nel corso della storia della filosofia. è necessario pertanto prendere in esame il concetto di essere così come è stato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi viger (disambigua). viger è un comune francese di 135 abitanti situato nel dipartimento degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; corso; validità; Possono essere di cereali, caffè, di riso..; Possono essere truccate con il mascara; Può essere anche catalitica; Possono essere di calcio o di poker; Ambulatorio di pronto soccorso ; Rimette in corso l abbonamento; L era geologica in corso ; Nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic; Dà validità a un referendum; Rendere privo di validità ; Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%; Prive di validità ; Cerca nelle Definizioni