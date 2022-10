È dominato dall influenza politica di un altro Paese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dominato dall influenza politica di un altro Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E dominato dall influenza politica di un altro paese

Indipendentemente l'uno dall'altro; all'interno di ogni stato, ognuno di questi aveva creato una propria struttura amministrativo-politica decentrata per assolvere...

Il termine stato satellite fa riferimento a una nazione che è formalmente sovrana, e riconosciuta come tale dalla comunità internazionale, ma che è in...