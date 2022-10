Coprono frequenze a lunghissima distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprono frequenze a lunghissima distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : ONDE CORTE

Significato/Curiosita : Coprono frequenze a lunghissima distanza

Altri spettri di frequenza nel campo radio, le onde corte permettono, con poca potenza, di effettuare collegamenti a lunghissima distanza, nonostante la...

Le onde corte (abbreviato in sw, dell'inglese shortwave o hf acronimo di high frequency) coprono lo spettro di frequenza che spazia da 3 mhz a 30 mhz,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

