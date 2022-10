Un congegno poco utile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un congegno poco utile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGGEGGIO

Significato/Curiosita : Un congegno poco utile

Uno strumento di calcolo è uno strumento utile, in modo specifico, nell'esecuzione di calcoli matematici. gli strumenti di calcolo più semplici sono reperiti...

Di mani, banjo alessandro centofanti – tastiera, cori, battito di mani, aggeggi mario scotti – basso massimo buzzi – batteria, percussioni, battito di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con congegno; poco; utile; congegno premibile tramite un arto inferiore; congegno di regolazione; Un congegno come la macchina di Atwood; Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso; poco rude; Cavalli meticci e di poco pregio; poco timido; poco sinceri; È utile al negoziante; Inutile sperpero; Una relazione utile all azienda; _ sprecata, cioè uno sforzo inutile ; Cerca nelle Definizioni