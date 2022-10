Condizione di grande stima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione di grande stima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONORANZA

Significato/Curiosita : Condizione di grande stima

La condizione femminile in italia ha compiuto nel tempo molti e significativi progressi, in particolare dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando...

Riferisce la medaglia d'oro del 1948). nel 1994 il comitato regionale per le onoranze ai caduti di marzabotto, fondandosi soprattutto sui dati delle anagrafi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

