Condimento per insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condimento per insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Condimento per insalata

nel linguaggio comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddetta insalata verde, preparata solamente...

il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è...

