Città danese sull isola di Fionia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città danese sull isola di Fionia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ODENSE

Significato/Curiosita : Citta danese sull isola di fionia

Sulla costa orientale dell'isola ed in parte su amager. altre città dell'isola sono roskilde e elsinore. è separata dall'isola di fionia dallo stretto del...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima squadra di calcio, vedi odense boldklub. odense (ascolta[·info]) è la terza città più grande della danimarca.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

