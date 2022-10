La città con la basilica di Sant Apollinare Nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con la basilica di Sant Apollinare Nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAVENNA

Significato/Curiosita : La citta con la basilica di sant apollinare nuovo

la basilica di sant'apollinare nuovo è una basilica di ravenna. nata come luogo di culto ariano, nel vi secolo fu consacrata a san martino di tours (era...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ravenna (disambigua). ravenna (ascolta[·info], afi: /ra'venna/ o /ra'vnna/; ravèna in romagnolo)

