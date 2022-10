Città brasiliana capitale di Rio Grande do Sul - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città brasiliana capitale di Rio Grande do Sul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTO ALEGRE

Significato/Curiosita : Citta brasiliana capitale di rio grande do sul

'ne(j)u]) è una città del brasile, capitale dello stato di rio de janeiro, la seconda città del brasile dopo san paolo e prima di salvador da bahia...

Della mesoregione metropolitana de porto alegre e della microregione di porto alegre. fondata con il nome di porto dos casais nel 1742 da coloni provenienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con città; brasiliana; capitale; grande; città spagnola sulla Costa del Sol; La città con la cattedrale più grande di Francia; Celebre città californiana; La città di Jimi Hendrix; Il cognome di un Alessandra topmodel brasiliana ; Danza sensuale brasiliana degli anni 90; Nota spiaggia brasiliana ; Un taglio di carne tipico della cucina brasiliana ; capitale dei Grigioni; capitale dell Eritrea; Nativi della capitale siriana; Ha per capitale Helena; Condizione di grande stima; grande albero longevo con semi protetti da brattea; Chi lo compie corre un grande rischio; La città con la cattedrale più grande di Francia; Cerca nelle Definizioni