La chioma degli equini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chioma degli equini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRINIERA

Latino "comatus" = dotato di chioma, per via delle squame filamentose sul cappello che gli conferiscono l'aspetto di una "chioma". agaricus comatus o.f. müll...

Equini, la criniera ricopre la parte superiore del collo, mentre il collo di un leone maschio ne è completamente circondato. la criniera dei maschi è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Equini, la criniera ricopre la parte superiore del collo, mentre il collo di un leone maschio ne è completamente circondato. la criniera dei maschi è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con chioma; degli; equini; Hanno la chioma affusolata; chioma leonina; chioma ... per attori; chioma ... senza cima; Il Piero artista creatore degli Achrome; Un noto film d avventura per ragazzi degli anni Ottanta; Lo Stato degli Usa con Los Angeles; Re ricordato per la Strage degli innocenti; Oggetto per la pulizia del mantello degli equini ; Montare in sella a degli equini per condurli; equini striati; Custodi di... equini ;