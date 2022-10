Casa d auto statunitense nota per i fuoristrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa d auto statunitense nota per i fuoristrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : JEEP

Significato/Curiosita : Casa d auto statunitense nota per i fuoristrada

Ad allora: nel 1951 uscì la fiat campagnola, mezzo fuoristrada di derivazione della statunitense jeep, utilizzata dall'esercito americano durante la...

jeep è un produttore statunitense di autovetture. nel 1987 divenne un marchio registrato da chrysler group, controllata dal 2014 da fiat chrysler automobiles... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

