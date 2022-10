Il Capponi ricordato dalla storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Capponi ricordato dalla storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIER

Il capponi ricordato dalla storia

uomo di corte e mecenate fiorentino, figlio di lodovico capponi seniore. lodovico capponi, uno dei cortigiani prediletti di cosimo i de' medici, era...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pasolini (disambigua). pier paolo pasolini (bologna, 5 marzo 1922 – ostia, 2 novembre 1975) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

