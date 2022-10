Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : IMPIEGATO DI CONCETTO

Significato/Curiosita : Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilita

Eventualmente nuovi medici e infermieri volontari da mandare in missione umanitaria. mariano ha un atteggiamento da burocrate, non gli consente di spiegarsi chiaramente...

Dirigente diritto del lavoro impiegato statale lavoro intellettuale operaio rapporto di lavoro ufficio (locale) (en) impiegato, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

