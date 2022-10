Il Bertinotti ex presidente della Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Bertinotti ex presidente della Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FAUSTO

Significato/Curiosita : Il bertinotti ex presidente della camera

il presidente della camera dei deputati è la terza delle alte cariche dello stato della repubblica italiana, dopo quella di presidente della repubblica...

Pagina dedicata a fausto bertinotti wikiquote contiene citazioni di o su fausto bertinotti wikinotizie contiene notizie di attualità su fausto bertinotti wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con bertinotti; presidente; della; camera; Renata, ex presidente ssa della regione Lazio; Quella del presidente USA è detta first lady; Fu presidente dopo De Nicola; Il Jimmy presidente prima di Reagan; La casa di produzione della serie su Rosy Abate; Una figura roteante della danza; Ken, lo scrittore de I pilastri della Terra; Componimento della poesia bucolica; Ha la camera da letto in soggiorno; L anticamera del medico; In camera hanno il minibar; camera ... senza cera; Cerca nelle Definizioni