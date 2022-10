Aziona la siringa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aziona la siringa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STANTUFFO

Significato/Curiosita : Aziona la siringa

Denunciare la legge degli usa che richiede la prescrizione medica per la vendita di siringhe, si fa arrestare a new york, mentre distribuisce siringhe sterili...

Progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «stantuffo» stantuffo, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con aziona; siringa; Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo; Confederazione Naziona le del Lavoro; Collettivo internaziona le di estrema sinistra; Si aziona a causa di un urto ing; Non manca nella siringa ; Metodi per la somministrazione di farmaci tramite siringa ; Introdurre una sostanza tramite una siringa ; Amò la ninfa siringa ; Cerca nelle Definizioni