Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ACCELERATORE

Significato/Curiosita : Si aziona per aumentare la velocita di un veicolo

Viene a mancare l'effetto di blocco che normalmente si ha in un veicolo con cambio manuale e frizione. per questo motivo nei veicoli con cambio automatico...

In fisica delle particelle un acceleratore di particelle è una macchina il cui scopo è quello di produrre fasci di ioni o particelle subatomiche cariche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con aziona; aumentare; velocità; veicolo; Confederazione Naziona le del Lavoro; Collettivo internaziona le di estrema sinistra; Si aziona a causa di un urto ing; Turismo Interaziona le; aumentare al contrario; aumentare la posta a poker; aumentare il prezzo; Dieta mirata ad aumentare il PH del corpo; Circola a grande velocità sotto la Manica; Correre in moto ad alta velocità ; La sigla dei treni ad alta velocità ; velocità o rapidità di riflessi; Arresta il veicolo ; Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi; Motoveicolo furgonato; Ama viaggiare su un piccolo veicolo rombante; Cerca nelle Definizioni