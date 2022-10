Annuncio... opinabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annuncio... opinabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVVISO

Significato/Curiosita : Annuncio... opinabile

Un'intervista al programma televisivo che tempo che fa condotto da fabio fazio, annunciò che non si sarebbe ricandidato alle elezioni politiche del 2013, come da...

avviso o aviso – nave da guerra avviso scorta – nave da guerra avviso di chiamata avviso di ricevimento avviso ad opponendum... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

Altre definizioni con annuncio; opinabile; È arrivato come dice l annuncio a voce; annuncio scolastico; L annuncio del film in uscita; La prima parola di un annuncio di chi ha bisogno; Un dato scientifico non opinabile ; Cerca nelle Definizioni