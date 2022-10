All..., ovvero in modo solidale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All..., ovvero in modo solidale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UNISONO

Significato/Curiosita : All..., ovvero in modo solidale

Promozione del commercio equo e solidale rispetto dell'ambiente il primo tentativo di commercializzare beni in modo equo e solidale ebbe luogo nei mercati del...

Si dice unisono il rapporto tra due voci o parti che hanno il medesimo suono nello stesso tempo. è il rapporto di uguaglianza tra suoni di medesima frequenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 ottobre 2022

