Storica località situata sulla costa egiziana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica località situata sulla costa egiziana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EL ALAMEIN

Significato/Curiosita : Storica localita situata sulla costa egiziana

Turchi-ottomani, alleati con le potenze centrali. aqaba è situata nel sud della giordania, sulla costa del mar rosso, l'unico sbocco sul mare della giordania...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi el alamein (disambigua). el alamein (in arabo: , al-‘alamayn, che significa due bandiere)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

