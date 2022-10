Mezzo dodecasillabo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo dodecasillabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Mezzo dodecasillabo

Cultura bizantina ad esempio la poesia in trimetro giambico diventa un dodecasillabo, come in un manoscritto dell'agamennone di eschilo; mentre in latino...

Sono quelle del senario anfibrachico, con gli accenti sulle sedi seconda e quinta (di fatto un doppio trisillabo): _ ' _ _ ' _ e del senario trocaico con...