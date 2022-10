Il duo comico di Bud Abbott e Lou Costello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il duo comico di Bud Abbott e Lou Costello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il duo comico di bud abbott e lou costello

Figlio di artisti del circo barnum, fece molti mestieri prima di esordire come attore insieme a lou costello, formando il duo comico gianni e pinotto...

gianni e pinotto (disambigua). gianni e pinotto (in inglese abbott and costello) furono un duo comico statunitense composto dagli attori bud abbott e...