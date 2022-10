Colla ricavata dalla resina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colla ricavata dalla resina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASTICE

Significato/Curiosita : Colla ricavata dalla resina

Da fogli di carta sottilissima (attorno al decimo di mm) impregnata di resina melamminica. l'uso di tale carta fa sì che il pannello nobilitato venga...

Il mastice di chios (in greco: µasta (masticha o mastiha da confrontare con il termine generico mastice) è una resina vegetale ottenuta dal lentisco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

Sono doppie nelle colla ne; colla bora con la Polizia; Accessorio a tracolla da uomo; Decolla no in verticale; Fibra ricavata da derivati del petrolio; Impronta di una figura in rilievo ricavata con la cera; ricavata da uova di muggine o tonno; Frattaglia ricavata dallo stomaco del bovino; Differenza dalla regola; Si cerca dalla sete; Baciata dalla sorte; È bagnata dalla Garonna; Una resina vegetale; resina con cui un tempo si realizzavano i telefoni; resina ottenuta da acacie e usata per apprettare; Vinsero alla Beresina ;