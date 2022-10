Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LAUROCERASO

Significato/Curiosita : Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe

Impiego come pianta ornamentale e da barriera (siepe) grazie al suo fitto fogliame. il distillato, l'acqua di lauroceraso, può essere usato come calmante...

Il lauroceraso (prunus laurocerasus l.) è un arbusto sempreverde della famiglia delle rosaceae. originario delle regioni che si affacciano sul mar nero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

Altre definizioni con arbusto; foglie; oblunghe; usato; come; siepe; arbusto da brughiera; L arbusto della tapioca; arbusto sempreverde molto usato per le siepi; arbusto spinoso; Motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie ; Ha foglie curative; Un mese in cui cadono le foglie ; Bosco di alberi altissimi dalle foglie ovali; Forme di pane rotonde o appena oblunghe ; Cavo usato dai velisti; Un filtro usato dal cuoco; È usato nell industria dolciaria; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Un gruppo musicale come quello de Il Volo; È come dire piena; Un biscotto come le paste di meliga; Animale come il colubro e il cervone; Questa siepe va potata; Il Peck premio Oscar per Il buio oltre la siepe ; Piante da siepe ; Pareggiare una siepe ; Cerca nelle Definizioni