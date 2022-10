Alloggio per viaggiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alloggio per viaggiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FORESTERIA

Significato/Curiosita : Alloggio per viaggiatori

Online statunitense che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra...

Una foresteria è l'insieme dei locali adibiti all'alloggio di persone di passaggio o che devono temporaneamente dimorare in un certo luogo. dal concetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

Altre definizioni con alloggio; viaggiatori; Area adibita ad alloggio all interno della nave; Un alloggio per universitari: casa dello __; alloggio , dimora; alloggio per ospiti; I viaggiatori ... che si allevano; Si snoda tra i viaggiatori che aspettano i bagagli; Impegna.... numerosi viaggiatori ; Raccoglie molti viaggiatori ; Cerca nelle Definizioni