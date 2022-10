Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PATTI LATERANENSI

Significato/Curiosita : Accordi tra il regno d italia e la santa sede

1929, fra la santa sede e il regno d'italia. la costituzione repubblicana, entrata in vigore nel 1948, con l'articolo 7 aveva riconosciuto la vigenza dei...

I patti lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il regno d'italia e la santa sede l'11 febbraio 1929 contenenti un trattato, una convenzione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 ottobre 2022

