Vortice caotico - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TURBINIO

Significato/Curiosita : Vortice caotico

Avviene in maniera caotica, senza seguire traiettorie ordinate come nel caso di regime laminare. questo si traduce nella formazione di vortici instabili di...

Disambiguazione – "turbine" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi turbine (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati...

Altre definizioni con vortice; caotico; vortice che attira in fondo; Un vortice di emozioni; In fondo al vortice ; Tornado, vortice : __ d aria; Riordinare qualcosa di caotico ; Convulso e caotico ; caotico accalcarsi di folla; Come l ordine... casuale e caotico ; Cerca nelle Definizioni