Videogioco di realtà aumentata della Niantic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Videogioco di realtà aumentata della Niantic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INGRESS

Significato/Curiosita : Videogioco di realta aumentata della niantic

Potenziati con ar. la realtà aumentata ha permesso ai giocatori di videogiochi di sperimentare il gioco digitale in un ambiente reale. niantic ha rilasciato il...

ingress è un videogioco di realtà aumentata creato da niantic, sviluppato per piattaforma android e in seguito per ios. il gioco ha un complesso background... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con videogioco; realtà; aumentata; della; niantic; Gli Space di un classico videogioco arcade ing; __ On-Line, distributore del videogioco Half-Life; Porzione di videogioco da superare; Un videogioco molto noto: Prince of __; Immaginarie, prive di corrispondenza con la realtà ; Lo era, in realtà , la Santa Maria usata da Colombo; Essere presenti nella realtà ; Si fa alla parmigiana, in realtà è un frutto; aumentata di temperatura; La resistenza aumentata dei metalli; aumentata di prezzo; Isola più grande della Polinesia Francese; Renata, ex presidentessa della regione Lazio; Il Dimitri inventore della tavola degli elementi; Un apparente restringimento della colonna; Cerca nelle Definizioni