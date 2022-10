Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MOTOCARRIAOLA

Significato/Curiosita : Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi

Anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio; tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con veicolo; ruote; trasportare; carichi; Motoveicolo furgonato; Ama viaggiare su un piccolo veicolo rombante; Un veicolo per studenti; Grosso veicolo per il trasporto di merci; Il gommista l effettua alle ruote ; Mezzo di piccola cilindrata su due ruote ; Un carretto a due ruote ; Sotto le suole hanno lame o ruote ; Computer facili da trasportare detti notebook; Si lascia trasportare dalla fantasia; Serve per trasportare cavalli; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; Guidano gommoni carichi di migranti; carichi ; Incarichi di poca fatica ma redditizi; Non si fanno troppi scrupoli pur d ottenere incarichi e onori; Cerca nelle Definizioni