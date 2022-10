I vagli per la farina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vagli per la farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SETACCI

Significato/Curiosita : I vagli per la farina

vagli sopra e camporgiano, è attraversato dal torrente edron, a partire dalla sua origine dal lago di vagli, il quale in careggine ha un suo ramo. la...

Dimensione granulometrica del materiale trattenuto. è possibile disporre più setacci uno sopra l'altro, in modo da suddividere rapidamente un materiale eterogeneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con vagli; farina; Servono per vagli are; Servee per vagli are la farina; Provviste alimentari, vettovagli e; Lo facevano le nonne sul bavagli no dei neonati; farina usata per fare dolci; Nella farina e nella crusca; Servee per vagliare la farina ; Una farina alimentare come la tapioca; Cerca nelle Definizioni