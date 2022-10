Uno spagnolo di città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spagnolo di città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOLEDANO

Significato/Curiosita : Uno spagnolo di citta

Stai cercando altri significati, vedi castigliano (disambigua). lo spagnolo (in spagnolo español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente...

Avi toledano luca toledano, un entomologo veronese yuriorkis gamboa toledano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con spagnolo; città; Piatto tipico spagnolo ; Il maggior fiume spagnolo ; Fiume in spagnolo ; Uno dei più vasti fu quello spagnolo ; Sono guide turistiche in città ; città dell Emilia Romagna famosa per il formaggio; Antica città ai piedi del Gran Sasso; città portuale di Hokkaido; Cerca nelle Definizioni