L unità di misura della resistenza elettrica - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : OHM

Resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è l'attitudine di un materiale ad opporre resistenza al passaggio delle cariche elettriche. rappresenta...

La legge di ohm è una formula matematica che descrive la correlazione delle grandezze elettriche (resistenza, corrente, tensione) al loro variare. per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

