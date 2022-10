Una che cova risentimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una che cova risentimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RANCOROSA

Significato/Curiosita : Una che cova risentimento

Calcante, che rivela che la pestilenza è una punizione per l'oltraggio a crise. sentendosi sotto attacco, agamennone, che già da anni cova risentimenti per...

«quest'idea imbecille d'una società violenta e rancorosa, che ti spinge a trovare chi sta peggio di te e a dargli la colpa dei tuoi guai. mai uno di loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con cova; risentimento; Animale che può cova re; C è chi vi cova la serpe; L Italo di Marcova ldo; Tormentarsi, cova re malanimo; Pieno di risentimento ; risentimento che si riflette in ostilità; II risentimento di chi non dimentica; Causa... risentimento ; Cerca nelle Definizioni