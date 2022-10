Un tratto sabbioso della spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tratto sabbioso della spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARENILE

Significato/Curiosita : Un tratto sabbioso della spiaggia

Sedimentologico, una spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o rielaborato dalle onde. le spiagge possono...

L'arenile è una parte della spiaggia. ne consegue la facoltà per tutti di transitarvi e l'obbligo, per chi ha una concessione per uno stabilimento balneare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

