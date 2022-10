Tratti di scale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratti di scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMPE

Significato/Curiosita : Tratti di scale

scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di cosenza in calabria. il territorio comunale...

Rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. la pendenza delle rampe non deve superare l'8%. sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento...

