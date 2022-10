Tirare a sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosita : Tirare a sinistra

Nella mano sinistra. inizialmente si prende un bastoncino dal gruppo di destra e lo si tiene tra il mignolo e l'anulare della sinistra, poi a turno prima...

Lavoro ti (pugnale) ti – simbolo chimico del titanio ti – codice fips 10-4 del tagikistan ti – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tigrina ti – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con tirare; sinistra; tirare fuori dal freezer; Si può attirare con uno specchietto; tirare su a braccia; Attirare in centro; Collettivo internazionale di estrema sinistra ; Nella giacca è a sinistra ; Presenza soprannaturale sinistra ed invisibile; Si effettua sulla sinistra ; Cerca nelle Definizioni