Tirare fuori dal freezer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare fuori dal freezer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISGELARE

Significato/Curiosita : Tirare fuori dal freezer

Ragazza intrappolata sotto gli scaffali viene tirata fuori, ma quando paul cerca di tirare fuori il suo cane, fa uno sforzo che marjan giudica eccessivo...

Dis- / di- separazione distogliere, divaricare dis- processo inverso disgelare, disidratazione emi-* mezzo emisfero epi- sopra epicentro, epíteto eu-... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

