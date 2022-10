Tessuto la cui trama lo fa sembrare trapuntato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto la cui trama lo fa sembrare trapuntato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MATELASSÉ

Significato/Curiosita : Tessuto la cui trama lo fa sembrare trapuntato

Dalle giacche che gli stallieri indossavano agli ippodromi. la borsa matelassé - ovvero trapuntata - presentava l'aggiunta di una tracolla, che consisteva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con tessuto; trama; sembrare; trapuntato; tessuto per cravatte e foulard; Un rigido tessuto di seta; Rivestimento in tessuto , copertura; Un tessuto pregevole; trama tortuosa e oscura; Una trama usata per tessuti come il velluto; Con la trama forma il tessuto; Complicata, come la trama di un film o di un libro; Trattare in modo da fare sembrare più vecchio; Quello a muro può sembrare una porta; Può sembrare un giapponese; Tanto eccezionale da sembrare leggendario; Cerca nelle Definizioni