Tale da suscitare disgusto o ribrezzo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : RIVOLTANTE

Significato/Curiosita : Tale da suscitare disgusto o ribrezzo

Dall'inglese), è un genere che mira a suscitare nel lettore sentimenti di ribrezzo, di repulsione, di spavento o di raccapriccio. tramite la commistione...

Dei suddetti bambolotti, illustrati nell'atto di compiere qualcosa di rivoltante come vomitare, infilarsi le dita nel naso o sguazzare nel water; ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

