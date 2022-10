Tale è la secrezione dell unto della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è la secrezione dell unto della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEBACEA

Significato/Curiosita : Tale e la secrezione dell unto della pelle

Non digeriti dalla secrezione diarroica di un mendicante". l'autore freda bedi scrisse che "non era solo il problema del riso e della sua disponibilità...

Commons contiene immagini o altri file su sebo (en) ghiandola sebacea / ghiandola sebacea (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

