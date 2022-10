Il successore di Antonio Segni al Quirinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il successore di Antonio Segni al Quirinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARAGAT

Significato/Curiosita : Il successore di antonio segni al quirinale

Presidenza della repubblica - quirinale - scheda di antonio segni, su archivio.quirinale.it. visita uffic. dell' on. antonio segni in sardegna (1957) con un...

Giuseppe efisio giovanni saragat (pronuncia esatta: saragàt; torino, 19 settembre 1898 – roma, 11 giugno 1988) è stato un politico e diplomatico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con successore; antonio; segni; quirinale; Un successore di san Pietro; Il successore di Adriano; successore di Lenin a capo dell Unione Sovietica; Uh successore di san Pietro; Fu triumviro insieme a Ottaviano e Marco antonio ; antonio , scienziato italiano che inventò la dinamo; L antonio magistrato di Mani Pulite e politico; antonio , grande scultore neoclassico; segni di unghiate; Libretto d assegni ; Lascia segni sul volto; Acronimo per assegni ; Quella del presidente della Repubblica è il quirinale ; Il predecessore di Ciampi al quirinale ; Il quirinale ... in Francia; Il quirinale ... francese;