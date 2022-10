Si spiegano al vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spiegano al vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VELE

Significato/Curiosita : Si spiegano al vento

E spiegano l'esistenza delle correnti a getto. con la parola giapponese kamikaze (), generalmente tradotta con l'espressione “vento divino”, ci si riferisce...

Le vele di scampia sono un complesso residenziale costruito nell'omonimo quartiere di napoli tra il 1962 e il 1975. prendono il nome dalla loro forma triangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

